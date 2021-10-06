هيئة البيئة والجمعية الجغرافية وقَّعتا مذكرة تعاون

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للبيئة والجمعية الجغرافية امس مذكرة تعاون لترسيخ مبدأ العمل بالنظم الجغرافية والخرائط الخاصة بها وإيجاد منصة جغرافية في الكويت لزيادة الوعي البيئي وحل الأمور التي يمكن أن تعرقل العمل البيئي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي إنه من خلال الاتفاقية سيتم التعاون مع الجمعية لإقامة ورش عمل ودورات تدريب لتنمية قدرات كوادر الهيئة في نظم المعلومات الجغرافية والتسهيل على المواطنين في الحصول على المعلومات الجغرافية بشكل أسهل.

وأوضح الحمود أن جميع البيانات والمعلومات الجغرافية ستكون موجودة على الصفحة الإلكترونية لهيئة البيئة ويستطيع من خلالها المتصفح الحصول على كل المعلومات عن طبقات الأرض وما تحويها. وأضاف أن المذكرة تتيح للهيئة عمل دراسات مستفيضة ومعرفة جميع العوامل والظواهر الطبيعية للتحكم باتجاه السيول خلال موسم الأمطار ومعرفة أفضل المناطق لإقامة مساكن جديدة تكون خالية من التضاريس الوعرة التي تعرقل عمل المساكن في الدولة والمياه الجوفية وغيرها.

وأكد استمرار تعاون الهيئة مع جمعيات النفع العام ودعمها وتشجيعها على العمل يدا بيد للوصول إلى الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن الجمعيات تعد أساس العمل البيئي في البلاد ولها دور كبير في توفير المعلومات للمواطنين والمقيمين.

