«الشؤون»: عودة انعقاد الجمعيات العمومية لـ «التعاونيات»

وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب عن جدول مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية بعد توقفها بسبب جائحة «كوفيد-19» وذلك بعد موافقة «لجنة كورونا». وقال شعيب في بيان صحافي إن الجمعيات العمومية التابعة للجمعيات التعاونية هي الجهة المختصة باعتماد التقرير المالي والإداري ومن ثم توزيع الأرباح السنوية على مساهمي «التعاونيات» وإجراء الانتخابات وفقا للأنظمة المتبعة. ويبلغ عدد الجمعيات في الكويت 68 جمعية على ان تبدأ بعقد أول جمعياتها العمومية بتاريخ 24 من الشهر الحالي وتستمر حتى نهاية العام.