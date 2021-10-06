«القوى العاملة» نظَّمت يوماً للتوظيف

وطن النهار

أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع مجموعة مدارس الجري القابضة يوماً وظيفياً لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مستعرضة نحو 31 مسمى وظيفياً لحملة مؤهلات الثانوية والدبلوم والجامعة، موضحة ان هذه الفرص المطروحة لا تزال متاحة. وأفاد نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة سلطان الشعلاني بأن الفرص المعروضة للعمالة الوطنية من حملة مؤهلات الدبلوم والجامعي، وذلك استمراراً لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل، إذ تطمح الهيئة في الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص. هذا وقد قامت مجموعة الجري القابضة بالشرح الوافي عن المجموعة والرد على استفسارات المتقدمين للعمل، وقد تم تقديم الشكر للهيئة على التعاون الذي أسهم بتوفير كوادر وطنية من الخريجين للعمل.