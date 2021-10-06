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«الطيران المدني» أطلقت برنامج تأهيل قادة المستقبل

فايز الزعل
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021

تحت رعاية رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله علي العبدالله افتتحت الإدارة العامة للطيران المدني أمس البرنامج الأول لتأهيل قادة المستقبل في مجال النقل الجوي بحضور مدير عام الطيران المدني المهندس يوسف الفوزان وعدد من المسؤولين في الإدارة. وأكد نــائب المدير العــام لشئــون التخطيط والمشاريـع المهندس سعد العتيبي بأن البرنامج التأهيلي يأتي انطلاقاً من أهمية تأهيل التدريب الكوادر الوطنية في مجالات متعددة تتعلق بالنقل الجوي، مشيراً إلى أن هذا البرنامج خطوة نحو تدريب قادة المستقبل لتولي المسؤولية في المشاريع المستقبلية لتحديث البنية التحتية في مطار الكويت الدولي. وأضاف العتيبي بأن البرنامج يتضمن ورش عمل في مجالات مرافق المطار، نظم المعلومات، الجانب التجاري، إدارة المطار، سلامة الطيران، عناصر الأمن، عمليات المطار.


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