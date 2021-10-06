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وطن النهار

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إزالة 723 إعلاناً عشوائياً مخالفاً في «مبارك الكبير»


نفذت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمطاعم للتأكد من التزام المحال بلوائح وأنظمة البلدية فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات ولا سيما التباعد الجسدي لمحاصرة فيروس كورونا. وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب بأن الجولات الميدانية التي نفذها الفرق الرقابي بالإدارة على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن تحرير 302 مخالفة بعد الكشف والمرور على 1255 محلاً فضلا عن تحرير أمر إغلاق إداري. وأضاف بانه قد تمت إزالة 723 إعلاناً عشوائياً مخالفاً من الساحات والميادين تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.


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