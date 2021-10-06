انتخابات استثنائية لـ«المعلمين»

وطن النهار

بينما اختلفت القائمتان خلال الجمعية العمومية حول المصادقة على التقريرين الاداري والمالي من عدمه، انطلقت صباح امس، انتخابات جمعية المعلمين الكويتية في اجواء تنافسية، لانتخاب مجلس الادارة الجديد للدورة 2021/2023 المكون من رئيس و10 أعضاء.

الانتخابات، انطلقت بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمعلم، وذلك بعد الموافقة الاستثنائية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحضور ممثليها في ظل الاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، نظير الاعداد الكبيرة التي يحق لها التصويت والذي يتجاوز عددها الـ 10 آلاف معلم ومعلمة من أصل 12 ألف معلم ومعلمة مسجلين كأعضاء في الجمعية.

