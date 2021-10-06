الحضرم هنأ بنجاح انطلاق العام الدراسي

وطن النهار

هنأ أمين سر الجمعية الكويتية لاداريي المؤسسات التعليمية الاستاذ بدر الحضرم وزير التربية د. علي المضف ووكيل الوزارة د. علي اليعقوب وقياديي ومسؤولي الوزارة على عودة الطلبة الى المدارس بنجاح.

وقال الحضرم في تصريح صحافي: إن نجاح «التربية» في عودة الطلاب والطالبات الى الفصول الدراسية بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام مع تطبيق الاجراءات والاشتراطات الصحية هو أمر يحسب للوزارة وقيادييها وجميع منتسبي «التربية»، مؤكداً بأن قياديي «التربية» نجحوا في العبور الى بر الأمان بالعودة الآمنة للمدارس، ، الذين وضعوا بصماتهم وظهرت قدرتهم على تنفيذ الخطط والاجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدارس.

وأضاف الحضرم أنه يجب على أولياء الأمور والطلبة التعاون واتباع جميع التعليمات الصادرة من السلطات الصحية ووزارة التربية حفاظاً على صحة ابنائهم الطلبة، الذين هم عماد المستقبل وآمال الكويت في النهوض بها، مشددا على ضرورة تطبيق الاشتراطات والاجراءات بلبس الكمام بالفصول والمدارس، واخذ التطعيمات ضد فيروس كورونا، للقضاء على الوباء.

