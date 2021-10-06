«الغرفة» شاركت في مؤتمر الأعمال العربي الألماني الـ 24

مال وأعمال

شاركت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويــــت ضمن فعاليات مؤتمر الأعمال العربي- الألماني، الرابع والعشرين خلال الفترة من 4- 6 اكتوبر 2021 في العاصمة الألمانية برلين بوفد ترأسه محمـد الصقر- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، الى جانب مشاركة علي الغانم- النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ويضم وفد الغرفة في عضويته أحمد القضيبي- عضو الغرفة، ماجد جمال الدين- مستشار الغرفة، رباح الرباح- مدير عام الغرفة، وضاري الرميح- باحث أول بإدارة العلاقات العامة والاعلام. عقد مؤتمر الأعمال العربي الألماني بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبحث المؤتمر على أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، حيث شكل على مدار اقامته كمنصة رائدة للعلاقات التجارية الألمانية العربية، وتضمن ورش عمل تهدف الى تحقيق النمو الاقتصادي بين الجانبين بمشاركة عدد من الشخصيات من اصحاب الأعمال والخبراء، كما سلط الضوء على القطاعات الرئيسة لخلق الفرص التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية مابين الجانب العربي والألماني في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، البناء العمراني، إعادة توليد الطاقة، الخدمات الرقمية وغيرها، بالإضافة الى تبادل الآراء والخبرات لفتح آفاق التعاون المستقبلية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، والنهوض بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.

