51.8 مليار دولار خسائر شركات الطيران

مال وأعمال

أعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي «اياتا» أن شركات الطيران ستتكبد حسب تقديراتها خسارة عالمية تراكمية قدرها 51,8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء «كوفيد-19» وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر بـ 11,6 ملياراً.

وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة الاجتماع السنوي لـ«اياتا» في بوسطن بالولايات المتحدة، أكثر تشاؤماً من تلك التي صدرت في أبريل عندما توقعت المنظمة خسارة قدرها 47,7 مليارا هذا العام.

ورفعت المنظمة الخسائر التي تكبدتها الشركات في 2020 إلى 137,7 ملياراً في مقابل 126,4 ملياراً سابقاً.

ومن ناحية اخرى، قالت منظمة السياحة العالمية إن عدد السياح حول العالم ارتفع إلى نحو 54 مليونا في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 34 مليون سائح في نفس الشهر من 2020، بنسبة ارتفاع 59%.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد السياح في شهر يوليو الماضي، مازال أقل بنسبة 67% عن عدد السياح حول العالم في نفس الشهر من 2019.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من تعافي قطاع السياحة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2020، إلا أن القطاع مازال يواجه تحديات، خاصة مع تراجع العدد بنسبة 80% مقارنة بعام 2019.

وأشارت إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق التي مازالت تعاني، إذ إن عدد السياح الوافدين إليها تراجع بنسبة 95% مقارنة بعام 2019.

ومنطقة الشرق الأوسط حققت ثاني أكبر انخفاض خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ثم أوروبا وافريقيا بنسبة تراجع 77%، والأميركتين حققت تراجعا بنسبة 68%.

