التباين سيد الموقف في البورصة.. والمؤشرات تتحرك عرضياً

مال وأعمال

واصلت البورصة اداءها العارضي للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار حالة التباين في الأداء، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.03% و0.12% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران «رئيسي 50» والرئيس بنحو 0.16% و0.27% على الترتيب.

وقال محللون إن الهدوء مستمر في البورصة حيث لا يزال المؤشرالعام للسوق يتحرك بشكل جانبي في الجلسات القليلة الماضية بانتظار المزيد من المُحفزات لافتين الى ان الأداء العام كان إيجابياً في سبتمبر الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي، مدفوعاً بشكل أكبر من صعود الأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما حافظت البورصة على ترتيبها الثالث خليجياً في العام الحالي.

واضاف محللون ان معظم قطاعات السوق شهدت أداءً جيداً مع ارتفاع 11 قطاعاً من أصل 13 مع تصدر قطاع السلع الاستهلاكية للقائمة لافتين الى ان الأنظار تتجه في الوقت الراهن إلى:-

? النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة بالربع الثالث.

? ارتفاع اسعار النفط بعد اجتماع «اوبك» اول من امس الأمر الذي سيُخفف من الضغط على الميزانية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

? تأكيد على وتيرة الانتعاش من جائحة كورونا.

? العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الحملة الكبيرة من التطعيمات التي أوصلت إلى المناعة المجتمعية.

? تصاعد الطلب العالمي على حركة الطيران دوليا.

وارتفعت سيولة البورصة بنسبة 17.8% لتصل إلى 65.68 مليون دينار مقابل 55.75 مليون دينار بالأمس، في حين تراجعت أحجام التداول بنحو 6.3% لتصل إلى 500.65 مليون سهم مقابل 534.53 مليون سهم بجلسة الاثنين.

ارتفع مؤشر السوق الرئيس 15?03 نقطة ليبلغ مستوى 5677?73 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 420?2 مليون سهم تمت عبر 11805 صفقات نقدية بقيمة 36?6 مليون دينار (نحو 113?4 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8?9 نقاط ليبلغ مستوى 7488?28 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?12 في المئة من خلال 80?3 مليون سهم تمت عبر 3395 صفقة بقيمة نقدية بلغت 29 مليون دينار (نحو 89?9 مليون دولار).في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9?6 نقاط ليبلغ مستوى 5931?79 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 324?4 مليون سهم تمت عبر 7069 صفقة نقدية بقيمة 26?7 مليون دينار (نحو 82?7 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الطاقة بنمو نسبته 1.22%، فيما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 2.80%، في حين استقر قطاع المنافع وحيداً.

وجاء سهم «استهلاكية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 10.69%، بينما تصدر سهم «فنادق» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5%. وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.47 ملايين دينار مستقراً عند سعر 957 فلساً، فيما تصدر سهم «صكوك» نشاط الكميات بتداول 57.83 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 3.27%.

