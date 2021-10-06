الإثنين الأسود على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»

مال وأعمال

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بنحو سبعة مليارات دولار أميركي في غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وانخفضت أسهم فيسبوك بقرابة 5% بعد الانقطاع العالمي الذي عانت منه الشركة، لتخسر الشركة 47 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وكان يوم الاثنين الأسوأ في تاريخ فيسبوك مع اجتماع أزمتين، الأكبر وقعا منهما كان الانقطاع المفاجئ لخدمات منصات فيسبوك. وفي وقت سابق يوم الاثنين، توقفت تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب عن العمل في جميع أنحاء العالم. لكنها عاودت الاتصال بشبكة الانترنت ليل الاثنين بعد انقطاع دام قرابة 7 ساعات.

الشركة عزت المشكلة الى خطأ في تغيير اعدادات أجهزة الراوتر التي توجه الاتصال بين مراكز البيانات، ورغم أن الخسائر من الصعب حصرها، الا أن الايرادات الفائتة من الاعلانات فقط خلال 7 ساعات من الانقطاع تقدر بـ 60 مليون دولار.

وكانت فيسبوك تواجه قبل انقطاع الخدمة أزمة أخرى، فجرتها مديرة سابقة في الشركة تدعى Frances Haugen، حين ظهرت في برنامج 60 MINUTES، لتعلن عن تسريب آلاف الوثائق من الأبحاث الداخلية لـ «فيسبوك»، التي تؤكد أن الشركة تعطي الأولوية للربحية ولو على حساب سلامة المستخدمين، وأنها لم تحجب سوى نسبة ضئيلة جدا من المحتوى الذي يحض على الكراهية في فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وقد عاودت مواقع فيسبوك وانستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الانترنت ليل الاثنين بعد انقطاع دام قرابة 7 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليارات من الدخول الى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وذكر بيان من فيسبوك أن «خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة»، وأنه «لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني».

واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل الذي وصفه موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الاطلاق تتعرض له فيسبوك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»: «نبحث في امكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي». وأشار موقع «داون تراكر» الى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فيسبوك تستبعد الهجوم الالكتروني وراء وقف خدماته مع واتساب وانستغرام. ولا تعد حالات الانقطاع أمرا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث انقطاع في الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وقال اثنان من أعضاء فريق الأمان في فيسبوك تحدثت اليهما «نيويورك تايمز» شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا، انه من غير المرجح أن يكون الهجوم الالكتروني هو سبب المشكلة، وذلك لأن التكنولوجيا التي تقف وراء التطبيقات كانت لا تزال مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعا في وقت واحد.

