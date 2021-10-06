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المنصات البديلة تنتعش.. والتليغرام وسيغنال في المقدمة


خلال الساعات القليلة الماضية واجه ملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الالكترونية صعوبة في الوصول لتطبيقات موقع شركة فيسبوك، ومنصاتها مثل تطبيقي انستغرام وواتساب، اضافة الى أعطال في موقعي غوغل وأمازون. ولجأ كثير من المستخدمين -في العالم العربي وحول العالم- للمنصات البديلة، مثل تليغرام (Telegram) وسيغنال (Signal)، خاصة أن أعطال منصات فيسبوك وواتساب وانستغرام لم تقتصر على التطبيقات الالكترونية، بل توقفت الخدمة أيضا عبر المواقع الخاصة بالمنصات. وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي روابط لصفحاتهم على منصة التواصل الاجتماعي العربي «باز» (Baaz) التي ترفع شعار «من العرب الى العرب» ولم تتعرض المنصة لمشكلات في الوصول اليها في الوقت الحالي.


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