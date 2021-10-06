«دراسات الاستثمار» نظم ندوة «العامل البشري في الأمن السيبراني»

مال وأعمال

صرحت نائب الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فدوى درويش - بأن مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار قام بتنظيم ندوة بعنوان «العامل البشري في الأمن السيبراني» وكانت ندوة افتراضية عبر الانترنت بالتعاون مع شركة KnowBe4، وذلك يوم الاثنين الموافق 04/10/2021.

واضافة بأن تنظيم هذه الندوة قد أتى من منطلق مواكبة الاتحاد للمستجدات والأحدث العالمية وعمليات القرصنة التي شهدها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والاقليمية، الأمر الذي دفع بالاتحاد للعمل على توعية شركات الاستثمار وجمهور المتعاملين في بيئة الأعمال في الكويت حتى لا يكونوا فريسة لمثل تلك العمليات.

وقامت فدوى درويش بافتتاح الندوة معربة أن كل شخص من الممكن أن يقع في الخطأ، أن أحداث الأخطاء هي التي تؤدي الى اكتسابنا للخبرات الا الأخطاء التقنية، حيث إنه وبناء على دراسة قامت بها شركة IBM «أن الخطأ البشري هو السبب الأساس لـ 95% من اختراق الأمن السيبراني للحسابات»، لذا أتت هذه الندوة للتعرف على أهمية الأمن السيبراني وأن العامل البشري قد يتأثر سالبا بالتطور التكنولوجي الذي قد يوقع العامل البشري في الأخطاء التي تسبب الثغرات التي من خلالها يتم اختراق الأنظمة والمعلومات التي قد تضرب بمصلحة الشراكات.

وقد أتاحت المجال للمحاضر جافاد مالك، ببدء الندوة والقاء الضوء على أهمية فهم الطبيعة البشرية والأنماط والممارسات الناجحة عند استخدام التكنولوجيا لبناء بيئة تشغيل أكثر أمانا، وقدم أيضا نصائح عملية حول كيفية جعل كل من عنصرا الأمان والتكنولوجيا يعملان معا وليس ضد الطبيعة البشرية للمساعدة في تقليل الاخطار المصاحبة للتقدم التكنولوجي وبشكل تلقائي، ورفع درجات الحماية ومرونة الشركة في الوقت نفسه.

وأوضح المحاضر حجم التهديد للأمن السيبراني، وأن النظام المالي في خطر ويمكنه تحسين أعماله من خلال الأمن السيبراني، ويجب على القائمين في العمل تحديث كل البرامج المثبتة على أجهزتهم بشكل مستمر، وتجنب تحميل البرمجيات مجهولة المصدر والمقرصنة، وضرورة عمل نسخة احتياطية من الملفات والأعمال اليومية، لأن جميعها مستهدف سواء كانت هذه الملفات في المنزل أو في العمل أو حتى أثناء السفر.

وأعرب المشاركون عن اهتمامهم الكبير بالطرق الصحيحة للتصدي لهذه المخاطر، وكيف يتم حماية المعلومات والملفات من القرصنة، والأثناء على الندوة بأن كان هناك تفاعل مع المحاضر الذي أتاح الفرصة للأسئلة والاجابة عليها بشكل وافٍ.

