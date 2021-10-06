الكويت تسمح باستئناف رحلات «الباكستانية»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الباكستانية أن السلطات الكويتية المعنية، ممثلة بالادارة العامة للطيران المدني، قد سمحت لها أخيرا باستئناف رحلاتها بين مطار الكويت الدولي ومطار لاهور بواقع رحلتين أسبوعيا مبدئيا، وذلك بعد انقطاع استمر قرابة عام.

وأشارت تقارير اخبارية محلية الى أن اذن الاستئناف من جانب الكويت جاء في أعقاب قرار أوقفت هيئة الطيران المدني الباكستانية بموجبه رحلة أسبوعيا من جدول رحلات شركتي الطيران الكويتيتين من والى باكستان اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.

وقبل ذلك قرار، كانت سلطة الطيران المدني الباكستانية قد بعثت بكتاب الى نظيرتها الكويتية وصفت فيه عدم الموافقة على استئناف عمليات رحلات الخطوط الجوية الباكستانية من والى الكويت باعتباره «انتهاكا لاتفاقية الخدمات الجوية الثنائية بين البلدين»، كما أعلنت عن اعتزامها الشروع في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل لعمليات الخطوط الجوية الكويتية المجدولة بين الكويت وباكستان ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2021. وبعد الاستجابة من جانب الكويت، أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الباكستانية أن الخطوط الجوية الباكستانية ستستأنف عملياتها الجوية الى الكويت انطلاقا من لاهور مبدئيا، وذلك بمعدل رحلتين في الأسبوع. ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، أرشد مالك، بالجهود والدعم الذي قدمته وزارتي خارجية الدولتين وتحديدا سفير الكويت لدى باكستان وسفير باكستان لدى الكويت.

