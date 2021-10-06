مصر والسعودية وقعتا عقود الربط الكهربائي بـ 1.8 مليار دولار

مال وأعمال

بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «بهذه المناسبة ان الوصول الى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين». وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي، أن المشروع يأتي تتويجا لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين، وريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالاضافة الى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤيتي كلا البلدين (2030).

وأضاف شاكر أن هذا المشروع يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالاضافة الى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل الى 3000 ميغاوات من الكهرباء.

