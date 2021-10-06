«الصندوق الكويتي» حضر مراسم التوقيع

مال وأعمال

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن توقيع عقود الحزم لتمويل الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لتبادل القدرات الكهربائية.

وأوضح الصندوق في بيان صحافي أن تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جاء بموجب اتفاقية القرض رقم (926) الموقعة في 22 نوفمبر 2015.

وأضاف الصندوق أن مساهمته في تمويل المشروع تبلغ 30 مليون دينار الى جانب تمويل كل من الصندوق العربي للانماء والبنك الاسلامي بالاضافة الى حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وذكر الصندوق أن مدير عام الصندوق الكويتي مروان الغانم شهد مراسم توقيع اتفاقية الحزم الخاصة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بالاضافة الى حضور مدير ادارة العمليات في الصندوق وليد البحر وعدد من المسؤولين.

