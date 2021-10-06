الرشود: «بيتك» يدعم ويساعد في تطوير وتجميل العاصمة

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالوهاب الرشود على حرص «بيتك» على تقديم اوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود الرامية الى تحقيق الخطط والبرامج الحكومية في مختلف المجالات ضمن جهود التنمية الوطنية وخدمة المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بالاعمال والانشطة الهادفة الى تحسين الوجه الحضاري للكويت وحماية البيئة وتعزيز منظومة الخدمات للمواطنين، مشيدا في هذا المجال بالبرنامج المتميز والحضاري الذي يطرحه محافظ العاصمة بشأن تجميل وتطوير مرافق مدينة الكويت العاصمة واضفاء طابع حضاري حديث على شوارعها والاماكن الحيوية فيها.

وشدد الرشود خلال زيارة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على اهمية تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة لتجميل العاصمة وجعلها فى مصاف المدن المتطورة والذكية والتي تعبر عن ارث حضارى كويتى وفي نفس الوقت تحمل طابعا عصريا حديثا، مشيرا الى ان الخطة التي ينفذها المحافظ تتميز بالشمولية وتمازج الماضي مع الحاضر في عملية تطوير وتحديث ستسهم في نقل العاصمة الى مستوى اخر من التنظيم والتجميل، الامر الذى يضفى مزيدا من الاريحية ويحقق السعادة لزوار المدينة والعاملين فيها، ويزيد من الرواج والاقبال على مرافقها وخدماتها ومتاجرها واماكن الترفيه فيها .

واعرب الرشود عن تقدير وترحيب «بيتك» بزيارة محافظ العاصمة حيث أتيحت الفرصة لتبادل الاراء والتصورات حول سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، والمضي قدما في تعزيز مجالات التعاون وتقديم مزيد من الافكار نحو جعل مدينة الكويت افضل واجمل واكثر حيوية، لما في ذلك من اهمية، حيث يتركز في العاصمة المقار الرئيسية لاكبر الشركات والمؤسسات والبنوك، وتضم مجموعة من المجمعات التجارية وتعتبر مقصدا للكثير من زوار الكويت الطامحين للتعرف على عاصمة الدولة وزيارة ومشاهدة ما تحتويه من مراكز ثقافية وتراثية ومبان مهمة ذات دلالات سياسية ومعمارية.

من جانبه أعرب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» عبد الوهاب عيسى الرشود ولجهود «بيتك» ومبادراته، مشيراَ الى أن المشروع الذي طرحه «بيتك» في تجميل أحد المداخل الرئيسة في المحافظة يعد من المشاريع الجمالية المتميزة.

وأضاف أن «العرض المرئي الذي شاهدناه اليوم حول المشروع والخدمات المقدمة له يعطي انموذجا متقدما يتناسب مع رؤية المحافظة نحو التجميل والتحديث»، لافتاَ الى «أننا سنرى هذا المشروع وغيره من المشاريع الموازية إن شاء الله في المحافظة قريباَ على أرض الواقع».

