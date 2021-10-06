«العقاريين»: إصلاح الرعاية السكنية للمواطن قبل تمكين الأجانب من تملك العقارات

مال وأعمال

شدد اتحاد العقاريين على أهمية تأني الحكومة فيما يتعلق بموضوع تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية ملكية تامة مع فرض الضرائب ذات الصلة.

وقال عضو إتحاد العقاريين أحمد اللهيب: إن موضوع تمليك الاجانب للعقارات يعتبر أحد المواضيع المهمة التي لطالما نادى اتحاد العقاريين بضرورة تطبيقها بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإنعاش السوق العقاري الكويتي وتطويره بعيدا عن السكن الخاص، وهي فرصة لحماية السكن الخاص من المتاجرة وتحويل رؤوس الأموال من السكن الخاص للقطاع الاستثماري، لكنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد توفير السكن للمواطنين وحل المشكلة الاسكانية التي ما زال المواطن الكويتي يعاني منها.

ولفت إلى انه ينبغي أن يسبق تطبيق هذا الامر نقطتان أساسيتان، الاولى هي حل مشكلة السكن الخاص للمواطنين الكويتيين وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لهم، والثانية هي تنظيم سوق شقق التمليك، خاصة وأن الكويت ما زالت تفتقد حتى يومنا هذا إلى قانون لتنظيم شقق التمليك التي انتشرت في عدد من مناطق الكويت دون أن يحكمها قانون ينظم من عملها بالطريقة الصحيحة.

وتابع اللهيب يقول أنه يمكن للحكومة في حال جديتها بتطبيق قانون تملك غير الكويتيين ان تقوم في بداية الامر بتحديد منطقة واحدة كتجربة أولية، وفي حال نجاح التجربة يتم تعميمها على باقي المناطق الاستثمارية بالكويت مع تحديد «كوتة» معينة من الشقق في العقارات الاستثمارية مثلا لا تتجاوز نسبة 20% من كل منطقة استثمارية.

وفي حديثه عن الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الكويتي من وراء السماح بتملك غير الكويتيين للشقق السكنية في العقارات الاستثمارية، قال اللهيب أن ذلك الامر يمكن أن يحقق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهو من جهة سيعزز من الدورة الاقتصادية ودورة العقار على الصعيد المحلي، ومن جهة أخرى سيزيد من ثقة وارتباط المقيم بهذه الارض بعد أن يشعر بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.

وأوضح اللهيب إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع تحويلات الوافدين السنوية للخارج، والتي بلغت بنهاية العام 2020 بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، نحو 5.29 مليارات دينار (17.63 مليار دولار)، وهي التحويلات التي تتم بسبب عدم قدرة الوافدين على تملك شقق في الكويت، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التحويلات في حال تم السماح بتملك الوافدين، وبخاصة لبعض الجنسيات التي تتطلع إلى تملك عقار داخل الكويت.

وزاد بقوله أن السماح للوافدين بالتملك من شأنه أن يدفع بالنشاط الاقتصادي للامام، حيث يمكن أن ينعكس ذلك على قطاع البنوك والتمويل، بالإضافة إلى قطاع البناء والمقاولات الذي سيستفيد من عمليات تمويل شراء الاراضي والتطوير وبيع الشقق، الذي سيخلق فرصاً وظيفية جديدة للمواطنين و التي ستدخل إلى السوق في قطاعات المصارف والتأمين والمقاولات والتطوير العقاري والمكاتب الهندسية والوساطة وادارة المشاريع.

في الوقت نفسه، أكد اللهيب أن اتحاد العقاريين يدرك تماماً أن باب تمليك غير الكويتيين لا يجب أن يكون مفتوحاً على مصراعيه، بمعنى أنه لا بد من وضع شروط وأحكام لضبط هذا الجانب، وضمان تحقيق الغاية المنشودة، ولعل من بين هذه الشروط ما يلي:

1- أن يقتصر تمليك الوافدين على الوحدات السكنية في العقارات الاستثمارية فقط.

2- ان يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة شرعية.

3- ألا يكون قد صدرت في حقه احكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته.

4- إن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أوأسرته.

5- ألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها عن 200 متر مربع.

6- ألا يسمح له بتملك أكثر من شقة سكنية واحدة.

