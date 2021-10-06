«الكويتية للاستثمار» كرَّمت المطيري وسرور

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كرمت الشركة الكويتية للاستثمار البطلين الرياضيين الكويتيين أحمد نقا المطيري لاعب النادي الكويتي للمعاقين لألعاب الجري وكرة السلة، وفيصل سرور لاعب دفع الجلة بنادي الكويت للمعاقين، لتحقيقهما نتائج مشرفة خلال مشاركتهما في بطولة طوكيو (البارالمبية 2020) وتقديراً لإنجازهما الوطني الاستثنائي في ظل ظروف الإعاقة وظروف انتشار جائحة كورونا.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذا التكريم جاء بمناسبة تحقيق البطل الرياضي أحمد نقا المطيري ( الميدالية الفضية) والبطل الرياضي فيصل سرور الذي احرز(الميدالية البرونزية) في دورة طوكيو، منوهة ان هذا الإنجاز الرياضي للبطلين في بطولات عالمية للمعاقين، يستحق الثناء والتكريم .

ونوهت ان تكريم البطلين الرياضيين جاء في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي قامت وتقوم بها ضمن سياق مبادراتها الوطنية ومسؤوليتها اتجاه وطنها ومجتمعها، وتشجيعاً للكوادر الوطنية التي تحقق انجازات خارجية وترفع اسم دولة الكويت في المحافل الرياضية الدولية.

واكدت الشركة أن الرياضيين من أبناء الكويت دائماً يبذلون جهودا كبيرة في المحافل الرياضية الدولية ويحصلون على ميداليات مختلفة يرفعون بسببها راية الكويت، مضيقة أن هذا الإنجاز يثبت حب أبناء الكويت وإخلاصهم واستعدادهم للسعي وبذل الجهد من أجل رفعة بلدهم ورفع رايتها خفاقة في شتى الميادين الرياضية، واعتبرت أنه فخر للكويت والكويتيين هذا الفوز، رغم الصعوبات التي تواجه رياضة المعاقين في مثل هذه التحديات الخارجية . وأشارت «الكويتية للاستثمار» إلى أن الرياضيين الكويتيين الذي فازوا في مسابقات دولية وحصلوا خلالها على جوائز وميداليات هم فخر لبلدهم الكويت وإنجازاً للرياضة الكويتية وهذا خير دليل على تفوق الرياضة الكويتية وقدرة الرياضيين على تحقيق الإنجازات.

وكان اللاعب احمد المطيري حصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البرالمبية الصيفية أولمبياد ريودي جانيرو 2016، واللاعب فيصل سرور لاعب دفع الجلة تأهل في بطولة دبي 2019 للمشاركة في دورة طوكيو 2020 وحقق الميدالية البرونزية.

