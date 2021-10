«solutions by stc» و«داتومكون» يجلبان «إنترنت العيون» وتحليلات الفيديو

مال وأعمال

أعلنت شركةsolutions by stc ، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصص في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها الجديدة مع داتومكون، شركة خليجيه متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم البيانات، بهدف جلب مميزات تحليلات الفيديو والمرئيات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات في الكويت.

قال مشاري الحمد مدير عام إدارة المبيعات والحسابات في solutions by stc: «أدى النمو الملحوظ في استخدام الشركات للكاميرات إلى خلق فرص هائلة في التقاط وتحليل وتفسير الكميات الكبيرة من البيانات المرئية التي يتم إنشاؤها يوميًا». وأضاف: «يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع داتومكون الآن تقديم خدمة رفيعة المستوى لتحليلات الفيديو المتطورة تقدم للشركات نتائج ملموسة وتأثيرًا واضحاً على الأعمال».

و قال رضوان الجمعة، الشريك الإداري في داتومكون: «نحن متحمسون للعمل عن كثب مع solutions by stc من أجل خلق قيمة مضافة جديدة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم اهداف المؤسسات من جميع الأحجام عبر مختلف القطاعات في الكويت. إن INSIGHT AI™ منصة قوية تمكّن الشركات ومقدمي الحلول من إنشاء وتقديم تحليلات فيديو ذات قابلية عالية للتخصيص وقادرة على تلبية الاحتياجات الفريدة عبر نطاق واسع من بيئات العمل».