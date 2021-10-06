«مسودة الحوار».. إجماع على «الاستقرار»

الأولى

وصفت مصادر برلمانية أجواء الاجتماع الأول لممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الحوار الوطني الذي انطلق أمس بـالمريحة. وقالت ان الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والنواب عبيد الوسمي، د.حسن جوهر، مهلهل المضف وعبدالله الطريجي بحضور ممثلين عن الديوان الأميري كان أشبه باجتماع لوضع مسودة الحوار مع اجماع الحضور على ضرورة تحقيق الرغبة السامية بتقارب وجهات النظر بين السلطتين بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات.



وأوضحت المصادر أن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على قضية العفو بل تتعداها الى وضع حلول للعديد من المشكلات التي تعرقل تحقيق طموحات واحتياجات المواطنين، مشيرة الى أن الأوضاع سائرة الى الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ان الأمور ستتضح أكثر خلال الاجتماعات المقبلة.

من جانبها، أكدت 26 جمعية نفع عام على أن الدعوة التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أجل عقد حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يهدف إلى تهيئة الأجواء وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات.



وثمنت الجمعيات في بيان لها أمس حالة التفاعل المجتمعي الايجابية مع دعوة سمو الأمير بفتح الحوار بين السلطتين لتعزيز دور التعامل بينها وفق المواد الدستورية واللوائح البرلمانية مشيرة الى أن توقيت التوجيه السامي لبدء الحوار الوطني أتى في مرحلة مهمة تشهد فيها الكويت تحديات اقتصادية ملحة خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى المتراكمة التي تحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالتعاون الإيجابي.

ودعت الجمعيات إلى ضرورة طرح القضايا الإصلاحية المستحقة وتهيئة الأجواء المناسبة لعقد مؤتمر وطني عام تشارك به قوى المجتمع المدني ونشطاؤه لتداول المشاريع والمقترحات الإصلاحية والأفكار والمبادرات التي تسهم بفعالية لمرحلة الإصلاح الواجبة لإنقاذ الوطن وتصحيح إخفاقاته بالعديد من المحاور التي تستوجب المراجعة والتعديل والتطوير بما يكفل تعزيز دوره المجتمعي لاستنهاض الوطن لمواجهة التحديات لاستقراره واستدامته.

وأكدت أهمية تفعيل الدور المجتمعي المستحق بضرورة التمسك بالدستور وتفعيله ليصل لمرحلة متطورة تكفل حياة وحرية المواطن وقواه المدنية، وإطلاق أنشطتها ومبادراتها دون تقييد أو إعاقة والاستفادة من طاقات شعبه المنتجة والمنجزة عبر عقد مؤتمر وطني تديره قوى المجتمع المدني وتقدم السلطات الدستورية له الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي دون تدخل بعضويته أو الوصاية عليه وتنفيذ مخرجاته المستحقة الصادرة من ورش عمله المختصة.

ودعت المعنيين بالحوار الوطني إلى أن يكون الحوار مدخلاً للإصلاح الشامل، وإلى تغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من التعاون ووضع الحلول والمخارج داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات ودون انتقاص من صلاحيات أي سلطة من السلطات الثلاث.