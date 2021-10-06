حمد الجابر: الحفاظ على المال العام أولوية

الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ضرورة إنهاء جميع المعوقات أمام المشروعات المتعثرة في وزارة الدفاع وتذليل جميع الصعوبات الإدارية التي قد تواجه عملية استكمالها مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة.

وقال بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش ان تصريح الجابر جاء خلال ترؤسه اجتماعا أمس بحضور فرق العمل التي تم تشكيلها بقرار وزاري لتنفيذ خارطة طريق محددة الوقت والمراحل بهدف الوصول لتسوية جميع الأمور المالية والإدارية العالقة، وإنهاء المعوقات أمام مختلف المشاريع وفق ما يتم ابداؤه من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية.



واضاف البيان: واستمع الجابر خلال الاجتماع لإيجاز من فرق العمل المشكلة من قبله حول ما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة الماضية والتي اشتملت على مراجعة جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي واجهتها ووضع الحلول المناسبة لها وفق الخطة المرسومة والتي تهدف بدورها إلى تحقيق السرعة في الإنجاز والتسوية لجميع الأمور العالقة.

وأشار البيان الى أن الجابر ثمن جهود فرق العمل في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة والأخذ بها ووضع الحلول المناسبة لتفاديها واستكمال جميع الإجراءات وفق النظم واللوائح القانونية المعمول بها حفاظا على المال العام.