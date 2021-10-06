الكهرباء «أونلاين».. ادفع واستهلك

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أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون د. مشعان العتيبي عن خطة الوزارة لتركيب نحو 800 ألف عداد ذكي، متوقعاً استكمال استبدال جميع العدادات في البلاد خلال فترة ما بين سنتين وثلاث سنوات، مؤكدا انه لا فواتير ولا شركات لقراءة العدادات ولا تراكم لديون المستهلكين بعد تنفيذ هذا المشروع. وقال الوزير العتيبي في كلمته خلال حفل تدشين العدادات الذكية أمس: تم توقيع عقد توريد 200 ألف عداد كمرحلة أولى والمناقصة للمرحلة الثانية في طريقها للطرح.

وأضاف أن المتوقع استكمال استبدال جميع العدادات في البلاد خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات وفق استراتيجية تركيب تبدأ بالمناطق الاستثمارية والتجارية أولا ثم باقي القطاعات. وقال: بعد تنفيذ المشروع سنضع حلا لمشكلة المبالغ المتراكمة عبر تسويات مع المستهلكين اما بدفعهم المديونية كاملة أو تقسيطها.



وأوضح أن الوزارة تبنت عدة مشاريع رائدة جميعها تهدف إلى تحسين منظومة الشبكة الكهربائية والمائية مع تقديم خدمات جديدة للعملاء بجودة واستمرارية عالية من خلال التكنولوجيا الحديثة. وذكر أن تطلعات ورؤية (كويت جديدة 2035) المستقبلية في تحقيق الاستدامة والبنية التحتية المتطورة من شأنها خلق بيئة اقتصادية جاذبة تجعل الكويت في مصاف الدول المستقطبة للاستثمارات وأيضا خلق بيئة تكنولوجية حديثة تكفل تقديم الخدمات بأعلى مستوى وأفضل طريقة.



من جانبه قال مدير إدارة متابعة العقود والصيانة بقطاع خدمات العملاء ملوح العجمي أن العدادات الرقمية تتميز بإرسال القراءات مباشرة إلى النظام عن طريق شريحة الاتصال من دون تدخل بشري وفي حالة وجود مشكلة في العداد الذكي يرسل تنبيها إلى مركز التحكم ويتم إرسال فرق الصيانة مباشرة إلى الموقع، مبينا أن ذلك يسهم في تسهيل العملية حيث تصدر الفاتورة مباشرة للعميل إلكترونيا ويمكن الدفع عن طريق تطبيق الوزارة.

وأشار إلى أن ذلك يتيح للعميل قياس معدل الاستهلاك والتحكم به من خلال متابعة قراءة العداد مباشرة ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لافتا إلى إمكانية تحويل العدادات إلى نظام الدفع المسبق.