شركة المشروعات السياحية استنزفت 600 مليون دينار خلال 12 عاماً

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قالت مصادر اقتصادية مطلعة لـ النهار، ان شركة المشروعات السياحية استنزفت من المال العام قرابة الـ850 مليون دينار، خسرت منها 600 مليون دينار تماماً خلال 12 عاماً فقط (2009-2020)، نتيجة ممارسات ادارية متخبطة، مستغربة من دعم الشركة بـ250 مليون دينار اخيراً.

واضافت المصادر يجب ألا يمر هذا الامر مرور الكرام، فقد مارست الشركة سياسات ضارة بالمستثمرين وكبدتهم خسائر فادحة، عندما اصرت على طرح المطاعم الواقعة بالواجهة البحرية، وفقا للقانون رقم 105 لسنة 1980، مخالفة بذلك القانون الواجب تطبيقه، وهو القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما ادى الى عزوف المستثمرين عن التقدم للمزايدة.



وتابعت المصادر ان ديوان المحاسبة حذر في وقت سابق من الآثار المالية والقانونية المترتبة على عدم تطبيق القانون رقم 116 وافراغه من مضمونه، حيث ان الشركة طرحت تلك المواقع لاستغلاها لمدة 3 سنوات بخلاف ما ورد في المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 والتي تقضي بأنه لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذه المشروعات على 10 سنوات.

واشارت المصادر الى ان شركة المشروعات السياحية، خسرت 353 مليون دينار من عام 2009 حتى 2018 نتيجة تجديدها لعقود المستثمرين دون طرحها لمزايدات عامة. فيما قال ديوان المحاسبة ان الشركة لم تقم باستغلال فوائض الأموال لديها بالشكل المطلوب.

وذكر الديوان ان الشركة استمرت في تحقيق خسائر من نشاطها التشغيلي، بما لا يعود بالنفع على المال العام. وانتقد الديوان كذلك في تقارير سابقة، اصرار الشركة على ابرام عقود خاصة تخالف جميع القوانين المعمول بها سابقاً، مع عدم تنفيذ الشركة مشروعاتها التي تضمنتها استراتيجتها السابقة والرؤية المستقبلية.