العالم فقد التواصل 7 ساعات.. والخسائر بالمليارات

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كلَّف العطل المفاجئ في خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» شركة «Facebook Inc» حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا. كما شهدت أسهم الشركة انخفاضا قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرغ خسائر شخصية بنحو 7 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

وأصبح «فيسبوك» مظلما، حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة به على «facebook.com» بالإضافة إلى «إنستغرام» و«واتس آب». وبعد أكثر من 7 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل.

وتوجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم نحو «تويتر» الذي غرد ساخراً «مرحبا بالجميع.. حرفياً». في إشارة إلى تدفق ملايين المستخدمين إلى المنصة بسبب تعطل المواقع الأخرى.

وتسببت تلك التغريدة في محادثات مرحة بين حسابات كل من «تويتر» و«واتس آب» و«إنستغرام» و«ماكدونالدز» و«برجر كينج»، و«ريديت» و«إكس بوكس».

ورد حساب «واتس آب» على التغريدة: مرحبا، كما كتب حساب «ماكدونالدز»: مرحباً ماذا بإمكاني أن أقدم لك؟، ورد حساب «تويتر»: 59.6 مليون قطعة دجاج «ناجتس» لأصدقائي» في إشارة لعدد متابعيه.