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إخلاء سبيل جابر المبارك بكفالة 10 آلاف دينار


قررت محكمة الوزراء امس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد اخلاء سبيل سمو الشيخ جابر المبارك بكفالة 10 آلاف دينار مع منعه من السفر في قضية صندوق الجيش بعد الطلب الذي تقدم به وكيل الشيخ المحامي ابراهيم الكندري لاخلاء سبيله نظراً للحالة الصحية التي يعاني منها فضلا عن تسديده مبلغ 53 مليونا و900 ألف دينار قبل صدور الحكم.
وقال المحامي ابراهيم الكندري: نظراً لايداع موكلي لقيمة المبالغ المنسوبة اليه دونما قيد او شرط ونظراً لحالته الصحية الصعبة ومعاناته من امراض سرطانية مزمنة قد تودي بحياته قبل الفصل بالقضية، وباعتبار ان الاصل بالانسان هو البراءة دائماً وأبداً فقد استجابت المحكمة لطلبنا المقدم اليها بالافراج عنه وذلك بكفالة قدرها عشرة الاف دينار.


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