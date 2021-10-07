العضيد الأمين

وطن النهار

اليومَ يمر عام كامل على تقلد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ولاية العهد؛ ليكون سنداً وعضداً لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- في قيادة الكويت نحو الرفعة والريادة والتقدم والازدهار. وخلال ذلك العام، بل وفي كل يوم من أيامه وفي كل ليلة من لياليه، يؤكد سمو الشيخ مشعل الأحمد أنه المَعين المُعين، الصادق الأمين، فأفكاره لا تنضب وتوجيهاته تصب دائماً في مصلحة الكويت، وتدور باستمرار حول العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فلا تقديم لكويتي على كويتي إلا بما يملكه من طاقات وقدرات، وبما يبذله من جهود، وبما يظهره من إمكانات علمية وعملية تخدم الوطن وتفيد المواطنين.



إنه مشعل القوة والمضاء والبأس فلا خور، ولا ضعف، ولا تردد، ولا نكوص ولا تراجع عن إعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للقانون، وبعيداً كل البعد عن الهوى والغرض والمصالح الضيقة. وهو مشعل الهداية والنور يطبق على الكبير والصغير ما يؤمن به، وما يعتقد -بعد البحث والدرس والاستقصاء- أنّه الصواب ولا شيء غير الصواب، فالكويتيون لديه سواء، ومن حقهم أن ينالوا ما يحبون، ويدركوا ما يطمحون إليه، إذا أدوا ما عليهم من واجبات، وقاموا بما يمليه عليهم أمن الوطن وسلامة الوطن.

وسموه كذلك مشعل العمل الجاد الذي لا يعرف الخمول والكسل، ولا يركن إلى الاسترخاء فكل حق عنده يقابله واجب، فمن أدى واجبه وصل إليه حقه كاملاً غير منقوص، ولو لم يطالب به أو يسعى إليه، أو يوسط أحداً للحصول عليه. إنه الرجل العدل، الذي لا يعرف الواسطة، ولا تعرفه الواسطة، وميزانه الحساس هو العمل الذي يقدم أفراداً ويؤخر آخرين، يقدم الجاد المجد المجتهد، ويؤخر من لا يبذل عرقاً، ولا يُظهر اهتماماً بما تتطلبه وظيفته أو تفرضه عليه طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقه.



ولعل من نافلة القول التأكيد على أن كل تلك الشيم والصفات التي يتحلى بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليست وليدة اليوم ولا من صنع الأمس القريب، بل إنها متأصلة في سموه منذ صباه وشبابه، اتضحت بجلاء في كل عمل أُسند اليه، وفي كل مسؤولية عَهِدَ إليه بها من سبقه من الأمراء السابقين، والحكام الذين تعاقبوا على الكويت فكانوا لها نعم القادة ونعم الرجال. سمو ولي العهد ليس إلا امتداداً لآبائه ولإخوانه من آل الصباح الكرام الذين بايعهم الكويتيون، وارتضوهم أمراء وحكاماً يوفون بالعهد، ويخافون على الوطن والمواطن، ويقدمون مصلحة الكويت فوق كل المصالح، وقبل جميع الاعتبارات.

لقد عرفته الكويت وعرفه الكويتيون محباً لوطنه مخلصاً لشعبه، ملتزماً المبادئ السامية والقيم النبيلة والخلق القويم، مؤمناً إيماناً راسخاً بالنهج الديموقراطي الذي جُبل عليه الكويتيون شعباً وقيادة، وتوارثه الآباء عن الأجداد، ثم نقلوه بمنتهى الصدق والشفافية إلى الأبناء والأحفاد. إنه باختصار شديد -كما قال عن نفسه يوم بُويع ولياً للعهد- يرى في ذلك المنصب تكليفاً، ومسؤولية توجب المحافظة على الثوابت الوطنية الراسخة، والسعي الحثيث نحو تلبية طموحات وآمال المواطنين من خلال المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح، ونبذ الفرقة والاختلاف.



وقد صدق سموه - حفظه الله ورعاه- عندما قال في يوم التزكية الأغر مخاطباً كل الكويتيين: بكم ومعكم سنرسم صورة مشرقة لأمتنا إذ أوضح أن الكل شريك في مسيرة البناء، ومساهم في تشييد النهضة وصنع التقدم، فالأوطان لا يقيمها إلا سواعد الرجال، والحضارة لا ينجزها إلا الشرفاء ذوو العقول الواعية والقلوب الصافية، والأيدي التي تحمل معاول التشييد والبناء.

وختاما، نقول لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: إن سموكم غصن ناضر في شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنّا -المواطنين- نرى فيكم مشعلاً يتوقد كل يوم، لينير لنا الطريق، ويمهد أمامنا المستقبل، ويقينا شر العثرات والعقبات والعراقيل.. فسر بنا على بركة الله خلف قائدنا المحنك المجرب الحكيم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه.. وإنّا خلفكما لسائرون. حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها الواعي الذكي الرشيد من كل مكروه وسوء. عماد جواد بوخمسين العضيد الأمين