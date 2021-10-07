البغلي: إنجازات سمو ولي العهد مشهود لها بالتفاني والتضحية

وطن النهار

رفع رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم طاهر البغلي، إلى مقام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى مقام سمو ولي العهد الأمين حفظه الله أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد في دولة الكويت الحبيبة.

وقال: يسعدني أن أعرب باسمي وصفتي وباسم إخواني أعضاء الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، عن بالغ اعتزازنا بمسيرة سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وبإنجازات سموه المشهود لها بالعطاء والتفاني والتضحية والعمل الدؤوب من أجل رفعة الكويت وتقدمها في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة والمستويات، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد لما فيه خير وتطوير البلاد وخدمة العباد، ولوطننا الحبيب الكويت المزيد من التقدم والازدهار .

