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وطن النهار

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وليد الشمري: سمو ولي العهد شخصية معطاء ذات نظرة ثاقبة


استهل مراقب شؤون الطلبة في منطقة الجهراء التعليمية وليد الشمري تهنئته لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بتقديم أعذب وأطيب العبارات المرفوعة لمقام ولي العهد بذكرى مرور عام على توليه ولاية العهد مستلهماً كلمته من السيرة العطرة لشخصية معطاء ترجمت حب الوطن والعطاء على ارض الواقع بإنجازات فريدة.
وقال: إن النظرة الثاقبة لشخصية سمو الشيخ مشعل ميزت وتوجت التوجهات السامية والاراء المتفردة وحولته الى واقع طموح ببصمة مميزة عملت على رسم مكانة للمكان الذي يديره في جميع الميادين.
وتابع الشمري قائلا: ان الكويت كانت ولا تزال تنعم بنعمة ال صباح الكرام الذين كانوا على مر التاريخ ذخراً وسنداً للوطن والمواطن، سائلاً الله عزوجل ان يحفظ سمو الامير وسمو ولي العهد وان ينعما بموفور الصحة والعافية والتوفيق.


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