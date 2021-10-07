محمد العجمي: مشعل الأحمد الابن البار للوطن

وطن النهار

هنأ مدير عام منطقة مبارك التعليمية بالانابة محمد عايض العجمي، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، بمناسبة مرور عام على تقلده ولاية العهد، مؤكداً ان سيرة الشيخ مشعل ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالوطن وصناع القرار فيه، فهو الاخ السند المقرّب دائماً للأمراء وهو الابن البار للوطن الذي يلهج به صباحاً ومساء.

واضاف عايض قائلاً: ان مسيرة الشيخ مشعل حافلة بالانجازات وبالبصمات الراسخة في الكثير من الميادين التي عمل بها، بعد ان تلقى العلوم العسكرية من المملكة المتحدة، مثنيا على دور سموه لما يقدمه للعلم والمتعلم من رعاية واهتمام خاص في شتى المجالات، داعياً البارئ عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمل على تعزيز استقرار الوطن وتطويره.

