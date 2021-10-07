منيرة الكندري: سمو ولي العهد صانع القرارات المصيرية

وطن النهار

تقدمت مديرة ادارة التوريدات والمخازن بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة أحمد الكندري، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وللشعب الكويتي كافة بذكرى مرور عام على جلوس صاحب الشخصية الفذة والقيادية وصانع القرارات المصيرية الشيخ مشعل على مسند ولاية العهد، مثمنة الدور الحيوي والمفصلي الذي مثله ولي العهد وتفانيه في جميع مراحل حياته ومن جميع ميادين خدمته للوطن الغالي.

وقالت الكندري، إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بنظرته الثاقبة وطبعه الحاسم الحازم هو سد امن وامان للوطن والمواطن، مبتهلة لله ان يوفقه لخدمة العباد والبلاد كما عهدناه دائماً.

