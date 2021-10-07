مشعل الأحمد.. رفيق الحكام

وطن النهار

أعد عميد كلية الآداب في جامعة الكويت د. عبدالله الهاجري، في دراسة بعنوان «الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح... قراءة في المشهد السياسي والأمني»، أضاء فيها على مسيرة سمو ولي العهد، منذ التحاقه بوزارة الداخلية، والجوانب القيادية في شخصيته، لا سيما اختياره الملفات الأصعب ليكون ركيزة في الاستقرار والأمن.

وقال: إن سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفيق كوكبة من حكام وقيادات الكويت فلذلك هو يمتلك السمات نفسها التي امتلكها شيوخ النهضة الكويتية خصوصاً فيما تعلق بالجانب الأمني الذي ميّز سموه، فهؤلاء القادة صنعوا تاريخهم بأعمالهم، فكان الاختيار لهم في مختلف مراحل قيادتهم عن قناعة ورضا، بعد أن ورثوا سجلاً من التاريخ في القيادة والسياسة والحكم، وقدموا كل ما يملكون من عمل وجهد لأوطانهم مع الأخذ في الاعتبار أن الكويت وخلال مسيرة كل هذه القيادات تعرضت لأزمات ومخاطر وتهديدات أمنية وعسكرية هددت وجود الإمارة نفسها وسيادتها بدءاً من الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي مروراً بالعمليات الإرهابية على أرض الكويت انتهاءً بالغزو العراقي الغاشم العام 1990. واضاف: من يمتلك القرارات التاريخية يدرك أن هناك ما يعرف بروح الحكم، وهو مجموعة من الخبرات التي تتناقلها قيادات الأسرة الحاكمة ويتم الاختيار من بين المرشحين على أساس توافر هذه الروح التي بذاتها تتطلب امتلاك المؤهلات والخبرات التي تضمن رعاية الحكم وحمايته وقيادة البلد إلى المستقبل.

وهذا تحديداً ربما يكون أحد أهم مقومات النجاح التي يمتلكها سمو ولي العهد والتي تؤهله للاستمرار والنجاح والحفاظ على كويت آمنة مستقرة تحت ظل حكم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.