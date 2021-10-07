أكاديميون: مشعل الأحمد.. الحازم العازم

وطن النهار

قدم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد نموذجا فريدا ومثالا يحتذى به خلال العام الذي تقلد به منصب ولاية العهد بالحكمه والحزم وفرض القانون دون تعسف اضافة الى التقدم المدروس بمختلف القرارات والتوجيهات. عام واحد حقق فيه سموه انجازات شتى من خلال الخطوات الواثقة والراسخة والثابتة التي تعمل دون كلل او ملل لمصلحة الكويت واهلها، اضافة الى الدراسات والاستراتيجيات التي تمضي بنجاح لدعم مسيرة الكويت الداخلية والخارجية. هذا ما اكده أكاديميون لـ«النهار» بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد. نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب قدم اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عام على تقلد سمو الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد تلك الخطوة المباركة والموفقه من لدن صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي اختار القوي الامين وصاحب المواقف وصاحب قرارات الحق التي لمسناها خلال عام واحد، موضحا اننا اليوم في مرحلة جديدة وعهد جديد للكويت وابنائها والذي دائما مايحمل سموه همومهم لانه يحمل في قلبه كل الكويت وفقه الله وسدد خطاه للوطن والمواطنين.

محارب الفساد

من جهته بارك استاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت الدكتور شايع الشايع لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرور عام على توليه ولاية العهد، حيث لمسنا تغيرات كبيرة خلال هذه الفترة، وذلك تحديدا في محاربة الفساد والذي ظهر جليا خلال جائحة كورونا، وتمت محاسبة قيادات عليا في الحكومة والدولة وتحويلهم الى القضاء العادل في دولة الانسانية والعدالة.

واضاف الشايع ان الشيخ مشعل احد رجالات الكويت الذين ساهموا في بنائها في تاريخها القديم والحديث ونذر حياته للكويت من مختلف المواقع يلامس ويعايش عن كثب شؤون البلاد وهمومها وحاجات المواطنين وتطلعاتهم، املين ان يسدد الله خطاه على الخير واليمن وان يحفظ سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح ويعينه، مشيرا الى ان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء من قبل ولي العهد امر محمود ويبعث في نفوس اهل الكويت الطمانينة ويبشرنا بمستقبل مشرق يرفع الكويت الى مصاف الدول المتطورة.

الحازم العازم

بدوره تمنى المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الكويت د. غازي الرشيدي التوفيق والسداد لولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وأعانه الله على النهج الذي يسير عليه ويلحظه الجميع من الحزم والعزم ومحاربة الفساد والمفسدين، موضحا ان لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد محبة ومكانة كبيرة عند المواطنين فهو شخصية قياديه تتميز بالحكمة والخبرة الكبيرة في العمل الى جانب اهتمامه بجميع التفاصيل التي من شانها رفع كفاءة البلد وراحة المواطنين.

وتمنى الرشيدي للشيخ مشعل طول العمر والصحة والعافية وان يعينه تعالى على تحمله المسؤولية الى جانب سمو الأمير لاسيما وان الشيخ مشعل الساعد الايمن لسمو الأمير مبتهلين للباري -عز وجل- ان يسدد خطاهم ويعينهم على الخير والتقدم لدولتنا الحبيبة.

تفاؤل

ومن ناحيته اوضح نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية في الخليج وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار المهندس بدر الذايدي ان الكويت اليوم وهي تعيش مناسبة عزيزه بمرور عام على تولي سمو الشيخ مشعل الاحمد منصب ولاية العهد تمر بمرحله تفاؤل يعيشها الجميع مع الاجراءات والقوانين التي قام بها سمو ولي العهد خلال عام من تقلده منصب ولاية العهد وهذا الامر يجمع عليه جميع اطياف الشعب الكويتي لما عرف عن الشيخ مشعل من دماثة الخلق والتواضع الجم والاخلاص في خدمة الكويت وافكاره النيرة نحو فلسفة العمل الممنهج والقانوني الذي ارسى دعائمه في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وقدم نموذجا يحتذى به في التعامل والتكيف والمساهمه في كل مايخدم البلد ومواطنية تحت كفالة الدستور وضمن الحرية والديموقراطية في الكويت الحبيبة.

كويت جديدة

من جانبه اكد المحامي خالد ضيف الله بورمية ان الكويت تعيش اياما مشهوده ومبشره بعد مرور عام على تولي سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح لولاية العهد وقد كانت القرارات خلال هذا العام مطمئنة ومحفزة لكويت جديدة خاصة وان ولي العهد من المسؤولين الذين ساهموا في دفع عجلة التطور بالبلاد وكان المسؤول القريب من الجميع حيث جسد أروع أمثلة التواضع. واضاف بورمية «اننا نرفع اسمى التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة مرور عام على تقلده منصب ولاية العهد، ونشكر لسموه الاهتمام اللامتناه بالمواطن والمقيم ومن يعيش على هذه الارض الطيبة من جميع النواحي الانسانية والخيرية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، سائلين المولى أن يديمه عضيداً لصاحب السمو امير البلاد وأن يوفقهما لتخطي العقبات والصعوبات بحكمة واقتدار كما عودونا دائما بالابحار بالسفينة الى بر الامان فالكويت دائما تفخربقيادتها الانسانية والحكيمة.

