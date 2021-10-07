محامون: ولي العهد داعم العنصر البشري وبناء الدولة الحديثة

وطن النهار

(الوطن.. ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعا فعلينا الحفاظ على مقدراته ومكتسباته وصيانة أمنه واستقراره بالذود عن أراضيه الطاهرة وتحقيق الأمن في ربوعه) هذا الكلمات التي دائما ما يحرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد على قولها في عدد من المناسبات، في الذكرى الاولى لتولي سموه لولاية العهد.

هنأ عدد من المحامين سمو ولي العهد في الذكرى الاولى لتوليه ولاية العهد، مؤكدين حب سموه لابنائه المواطنين وحرصه على التطوير من خلال المناصب التي شغلها في عدد من المناصب، فقد تميز سموه بشخصية قيادية ومسيرة زاخرة بالعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية العالية مستلهما في ذلك رؤى قادة الكويت في بناء دولة المؤسسات وارساء قواعد الديموقراطية والعدالة.

ومن جانبه تقدم المحامي زيد الخباز بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتوليه ولاية العهد، وقال الخباز إن سموه اهتم منذ توليه ولاية العهد بالوطن والمواطن واضعا نصب عينيه مصالح الوطن العليا، مؤكدا أن سموه ترك بصمة من الانجازات لجميع المناصب التي تقلدها حيث ان سموه شغل مناصب عدة في وزارة الداخلية وايضا نائبا لرئيس الحرس الوطني، كما كان لسموه رؤية في تطوير أداء الاجهزة في وزارة الداخلية.

وقال الخباز ان سموه خلال العقود الماضية كان قريبا من دائرة صنع القرار ومرافقا لعدد من أمراء البلاد الراحلين رحمهم الله، كما ان سموه كان مرافقا مع المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد طيب ثراه.

و استذكر الخباز مقولة سموه في حب الكويت عندما قالها في عدد من المناسبات وهي (الوطن.. ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعا فعلينا الحفاظ على مقدراته ومكتسباته وصيانة أمنه واستقراره بالذود عن أراضيه الطاهرة وتحقيق الأمن في ربوعه).

عضيد الأمير

ومن ناحيتها تقدمت المحامية مريم البحر الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح باطيب التهاني والتبريكات وذلك للذكرى الاولى لتولي سموه ولاية العهد، متمنياً له دوام الصحة والعافية وان يحفظه الله.

وقالت البحر إن سموه خير عضيد لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وحافظا على الامانة، مؤكدة البحر أن سموه حرص دائماً على تنمية الكويت بسواعد ابنائها، وذلك من خلال دعم وتطوير العنصر البشري للارتقاء في البلاد وان يكون ما بين الدول المتقدمة.

وأكدت البحر وضع انجازاته في المناصب التي شغلها عندما كان في عدد من المناصب بوزارة الداخلية حيث قام سموه بتطوير الادارات التي شغلها، وقد شاهدنا التطور في منظومة الحرس الوطني خلال تولي سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني حيث وصل التميز للمؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مساندا في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء العام (الادارة العامة للاطفاء سابقا)، لا سيما في الاعوام الاخيرة حيث شاهدنا رجال الحرس الوطني خلال جائحة كورونا يساندون أشقاءهم في وزارة الداخلية خلال وقت الحظر، حيث شاهدنا تعامل ابناء هذه المؤسسة مع المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة بكل رقي وهذا يدل على التطوير الذي قام به سموه من خلال بناء العنصر البشري في هذه المؤسسة.

رؤية ثاقبة

ومن ناحيتها تقدمت المحامية غادة البهدهي الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بالتبريكات بمناسبة الذكرى الاولى لتوليه ولاية العهد متمنية له دوام الصحة والعافية.

وقالت البهدهي إن سموه حمل على عاتقه منذ توليه ولاية العهد رفعة الكويت وابنائها، كما ان سموه يتميز بشخصية قيادية وزاخرة بالعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية العالية مستلهما في ذلك رؤى قادة الكويت في بناء دولة المؤسسات.

وأكدت البهدهي انجازات سموه التي وضع بصماته خلال توليه عدد من المناصب في وزارة الداخلية والحرس الوطني، حيث إن سموه صاحب رؤية ثاقبة فقد تمكن الحرس الوطني خلال تولي سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، من قراءة دوره الاستراتيجي الذي تقوم به بالأمن لاسناد مؤسسات الدولة أثناء التصدي للطوارئ والأزمات من خلال تقديم ودعم الخدمات المهمة وقت الضرورة باعتبارها من مقومات أمن الوطن وركيزة للنأي بالمجتمع عن أي مشكلات قد تعوق مسارات التنمية وتعرقل مسيرة البناء.

إنجازات

وفيما ثمنت المحامية ايلاف الصالح لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح في ذكرى توليه ولاية العهد دوام الصحة والعافية، قالت إن سموه صاحب انجازات وذلك من خلال المناصب التي شغلها سموه حيث قام بتطوير الاجهزة الامنية خلال توليه عدة مناصب في وزارة الداخلية، ولا يفوتنا ايضا التطوير الملحوظ الذي وضع سموه بصمته عليه في الحرس الوطني عندما شغل سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

واضافت الصالح ان سموه كان وما زال داعما لابنائه المواطنين في شتى المجالات، كما أن سموه حرص على دعم اصحاب الانجازات من خلال تكريم المواطنين أصحاب الانجازات المتميزة والمبادرات الرائدة لما حققوه من انجازات وتشجيعهم على المزيد من التميز ليسهموا في تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته في المحافل الدولية.

