المعجل: مسيرة سمو ولي العهد حافلة بالإنجازات والمشاريع التطويرية

وطن النهار

بارك عضو المجلس البلدي عبد العزيز المعجل للشعب الكويتي بمناسبة مرور الذكرى الأولى على تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد داعياً ان يديم الله على سموه موفور الصحة والعافية، ويوفقه الله في قيادة البلاد بجانب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لمزيد من التقدم والنجاح وان تبقى الكويت شامخة وعزيزة وقامة بين دول العالم اجمع بقيادتهم الحكيمة.

ولفت المعجل أن سموه يحمل تاريخا مشرفا ومحطات مضيئة من خلال مسيرته القيادية في خدمة الكويت الغالية، حيث إن له دورا حيويا في اتخاذ القرارات السياسية التي تساهم في تطور البلاد وتقدمها وازدهارها ما يعتبر مثالا للبذل والعطاء والتفاني مما حفظ لسموه مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين.

