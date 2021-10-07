هديان: سمو ولي العهد شخصية متفانية في حب الوطن والشعب

وطن النهار

هنأ عضو المجلس البلدي أحمد هديان الشعب الكويتي بمناسبة مرور عام على تولي الشيخ مشعل الاحمد ولاية العهد، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على دفع مسيرة العطاء جنبا الى جنب مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه الخير لبلدنا العزيز الكويت. ?

واشاد هديان بمسيرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الحافلة بالانجازات والمناصب التي تبوأها خلال مسيرته السياسية، لاسيما انه شخصية قيادية صانعة للقرارات المصيرية، وتفانيه في جميع مراحل حياته ومن جميع ميادين خدمته للوطن الغالي.

وأشار الى أن الشيخ مشعل له دور حيوي ومهم ومفصلي في الحياة السياسية المحلية والخارجية، مثمنا نظرته الثاقبة في اتخاذه للقرارات المصيرية، مبتهلا لله ان يوفقه ويعينه لخدمة العباد والبلاد وأن يديم الاستقرار على كويت السلام.

