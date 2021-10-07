بيجول الأنبا بيشوي: مسيرة مشرقة وممتدة من العمل الوطني المشرف

وطن النهار

عبر راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن خالص التهاني لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد.

وقال القمص بيجول: نستذكر اليوم الثقة السامية التي أولاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، لسمو الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته ولياً للعهد والترحيب الكبير من قبل أبناء الكويت بذلك والمبايعة المعبرة من مجلس الأمة للاختيار السامي الذي جاء تتويجا لمسيرة مُشرقة من العمل الوطني المُشرف، وهي مسيرة ممتدة للمستقبل بكثير من الانجازات التي يتواصل تحقيقها من أجل رفعة الكويت واستدامة التنمية فيها.

وأشاد راعي الكاتدرائية المرقسية في الكويت بالمكانة المرموقة التي يحظى بها سمو الشيخ مشعل الأحمد داخل الكويت وخارجها، وقال إن الكويت بقياداتها السامية ما زالت تقدم نماذج رائعة للتآخي والتسامح، وتؤكد أنها واحة للخير والسلام، وحضورها واضح في المشهد الانساني العالمي، وهو حضور مُقدر في كالة المحافل الاقليمية والدولية.

وعبر القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته لسموه بالتوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجليلة، وأن يمتعه الله بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ الكويت وشعبها وينعم عليها بمواصلة التقدم والرخاء ويحفظ لها نعمة الأمن والاستقرار.

