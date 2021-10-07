الخميس: وفَّق الله سمو ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد

وطن النهار

رفعت مراقب الاعلام بادارة العلاقات العامة والاعلام الخارجي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضحى الخميس، آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وللشعب الكويتي بمناسبة مرور عام لجلوس سموه على مسند ولاية العهد.

وقالت الخميس: «أبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمرور سنة على ثقة سمو الأمير والأمة بتوليه ولاية العهد، وأبتهل الى الله عز وجل أن يكون عونا فيما أنيط بكم من مهمة وأن يمهد لكم الطريق ويهب لكم التوفيق فيما تنعقد به الآمال عليكم من رعاية مصالح العباد، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».

وأضافت: «وفقكم الله سبحانه تعالى ويتولاكم ويحفظكم ويسبغ نعمة العافية عليكم ويمتعكم بالعمر المديد والقول السديد والرأي الرشيد».

