اقتصاديون: ولي العهد.. السند والعضيد في الإنجازات

وطن النهار

هنأ عدد من الاقتصاديين سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة بمرور العام الاول على تزكيته ولياً للعهد، حيث أكدوا أن سموه كان خير سند وعضيد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة في البلاد، وأن سموه هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك بفضل خبرته الكبيرة على كل الاصعدة الاقتصادية والسياسية، ما يسهم في دفع عجلة التطور في الكويت.

واشاد الاقتصاديون بالدور الكبير الذي قام به سمو ولي العهد في محاربة الفساد وضبط الاداء الحكومي للدولة والسعي الدؤوب لنقل الاقتصاد الكويتي إلى أعلى مستويات المنافسة بين الاقتصادات العالمية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي لتحقيق الاستدامة والرفاهية والرخاء الاقتصادي.

وأضاف الاقتصاديون ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتمتع بخبرة كافية ووافية تتيح لسموه الوقوف إلى جانب جميع أبناء الشعب الكويتي، ودعم القطاعات الحيوية في البلاد وتنشيط الاقتصاد الكويتي لما فيه خير الشركات الوطنية، معربين عن تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة لتكون امتدادا لما بناه حكامنا من رفعة وسمو في دعم الشركات الوطنية ومنافسة الاقتصاد الكويتي للدول المتقدمة لترسيخ نمو مستدام، وسط اعرق ديموقراطية يعيشها المواطن الكويتي.

وشددوا على ثقتهم بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيواصل مسيرة الخير والعطاء لكل ما يخص الدولة، لدعم خطط التنمية المقرر تطبيقها في البلاد كفيلة باستمرار رؤية 2035 وإقامة المشاريع تنفيذا لرؤية القيادة العليا في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي في الفترات المقبلة،استكمالا للمسيرة التي تسير عليها الكويت لتحقيق الرفاهية والازدهار لشعبها، ومحاولة الوصول إلى أعلى مستويات الرخاء المعيشي.

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قال الخبير العقاري قيس الغانم: اننا نشكر الله تعالى على جهود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في العام الاول لولاية العهد وجهوده الكبيرة التي استشعرها الجميع.

واضاف الغانم ان على سمو ولي العهد ان يهتم بموضوع مواجهة الفساد والقضاء عليه وتنظيم الدولة وبالتعيينات والوظائف الحكومية و اختيار القيادات، كما عليه الاهتمام بكافة شؤون الدولة الادارية وذلك بالنظر في القيادات العليا وليس فقط في الوسطى والصغرى في الوزارات والهيئات وذلك للاصلاح الاقتصادي وتحقيق النهضة التنموية الشاملة للبلاد من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والبدء بمشاريع جديدة للنهوض بالكويت عالميا..وجذب الاستثمار وتطوير القطاعات الحكومية.

وقال الغانم ان سمو الشيخ مشعل له باع كبير وطويل وخبرات كبيرة خلال عمله مع سمو الامير جابر الاحمد – رحمه الله- وسمو الامير الراحل صباح الاحمد – رحمه الله وبالتالي فلديه خبرات تتيج له النجاح والتوفيق لاصلاح ادارة الدولة من خلال الخبرات التي اكتسبها سابقا بحيث تعود الكويت الى الريادة بالمنطقة مرة ثانية.

وزاد الغانم ان الاقتصاد الكويتي يئن من العديد من الاشكاليات التى تحتاج الى اصلاح عام منها مشاكل العجز المالي ونقص السيولة والاعتماد على النفط كدخل احادي للدولة وغيرها من المشاكل التي تحتاج الى خارطة طريق لاصلاحها، مضيفاً اننا متفائلون بالمستقبل وان يخرج الاقتصاد من كبوته.

مخزون القيادي

قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار والخبير العقاري عماد حيدر ان سمو الشيخ مشعل الصباح مثال للكفاءة العالية في الاداء والإنجاز،لافتا الى انه نجح خلال عام من أداء اليمين الدستورية في عطاء لا محدود و معالجة كل صغيرة وكبيرة بين أبنائه، في العمل المؤسسي وتطوير العمل وتطبيق القانون.

واضاف حيدر ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله يتميز بشخصية قيادية ومسيرة زاخرة بالعمل والعطاء وتحمل المسؤولية العالية مستلهما من نظرة ورؤى قادة الكويت في بناء دولة الديمقراطية والعدالة، كما ان سمو الشيخ مشعل الاحمد يستمد السمات الرئيسية في شخصيته القيادية من المخزون القيادي الذي ورثه عن حكام دولة الكويت وقادتها كبار اسرة آل الصباح.

واكد حيدر على ان تاريخه مليء بالانجازات والعطاءات التي استمرت وتزايدت خلال هذه السنة وواضح للعيان داخليا وخارجيا، فقد قضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد وينصب تركيزه على الأمن والقضايا المحلية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع جميع الاطراف.

واشار حيدر الى انه استطاع خلال جائحة «كورونا» ان يحتوي المواطن والمقيم من جميع النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم يد المساعدة للجميع دون تفرقة وبقرارات حاسمة وانسانية، مؤكدا فإلى الامام يا سمو ولي العهد.

قال عضو اتحاد الصناعات رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات المهلب للتجارة العامة والمقاولات خالد العبد الغني ان سمو ولي العهد وجه معروف لنا وله دور كبير، وما هو غريب عن الحكم وبيت الحكم وله خبرة متميزة لانه يجمع بين الخبرة في السياسة والتجارة وهذا ما تحتاجه البلاد.

واضاف العبد الغني ان سمو ولي العهد منذ توليه وعلى مدار عام كامل نرى خطوات ممتازة في محاربة الفساد وتطوير المشاريع وهناك قرارات جدا حاسمة،لافتا الى ان لسمو ولي العهد بصمة ونتمنى من الله ان يوفقه ويعطية الصحة والعافية لما هو قادم،وليكون

خير سند وعضيد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة في البلاد.

وشدد العبد الغني على ان المنطقة تمر بوقت حساس وتحتاج الى مثل هؤلاء الرجال الذين يتميزون بالحكمة والفكر التنموي لهذا البلد.

واختتم العبد الغني متمنيا ان يحفظ الله الكويت ويوفق سمو ولي العهد ويسدد على دروب الخير خطاه، وأن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وللكويت مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.

محاربة الفساد

وهنأ الخبير الاقتصادي محمد رمضان سمو الشيخ مشعل الأحمد بمرور عام على تزكيته وليا للعهد، مؤكدا ان سموه هو الرجل المناسب في المكان المناسب مشددا على انه خلال عام على توليه المسؤولية حدثت تغييرات ليس من هدفها الظهور الاعلامي بل تغييرات جذرية بدأنا نلمسها فهناك اسماء عديدة من الفاسدين في القطاع الحكومي موجودون حاليا في السجن و تم رصد محاكمتهم .

واضاف رمضان ان سياسة الحكومة مع النواب تغيّرت، وتم الغاء نواب الخدمات تقريبا، ولا يوجد نائب خدمات، ولا توجد واسطة وعليه الذهاب مباشرة الى المسؤول واذا كانت حالة انسانية يتم دراسة الامر وفقا للقانون.

واوضح رمضان ان مبدأ المساومات السياسة على كل شيء تقريبا انتهى، كما ان علاقة الحكومة على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي تغيرت، كما ان دفع مبالغ لبعض الاشخاص انتهت ايضا، فاصبحنا نرى توجهاً حقيقياً ضد الواسطة والمحسوبية، والاعلام حاليا لا بطرح هذا الدور.

واضاف رمضان ان اكتمال نتائج هذه السياسية جاء مع تطبيق نظام القرعة للتوظيف ونتمنى ان تكون اثاره جيدة وان نحصد التغييرات ويقل الفساد الحكومي وتزيد كفاءة الجهاز الحكومي.

وقال إننا نسأل الله عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد إلى كل الخير في مهامه بالمرحلة الدقيقة وأن يعينه بالبطانة الصالحة النافعة التي تعود على الوطن والمواطنين بكل الخير والرخاء والازدهار، وأن يكون خير سند وعضد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

