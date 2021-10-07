رياضيون: سمو ولي العهد خير عضيد وسند لسمو الأمير

وطن النهار

بعثت الأسرة الرياضية بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد سندا وعضيدا لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأجمعت الأسرة الرياضية على أن سمو ولي العهد، يعتبر خير عون وسند لصاحب السمو، وخير من يؤدي هذه الأمانة، مبينين أنه من أهم الداعمين لقطاع الرياضة والشباب.

وشدد الرياضيون على أن سمو ولي العهد يتصف بالحكمة والقدرة على مساندة حضرة صاحب السمو في قيادة الكويت الى الازدهار والتطور واكمال المسيرة الرائعة لقادة البلاد السابقين.

ونقل رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي تهنئة أسرة كرة السلة الى سمو ولي العهد على هذه الذكرى العطرة، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية في ظل حضرة صاحب السمو وأن يظلا نبراسا ينير دروب الشعب نحو والتطور والازدهار للكويت الحبيبة.

وقال العنزي: «الاسرة الرياضية محظوظة بوجود سمو الامير وولي عهده الامين في قيادة البلاد نظرا لدعمهما اللامحدود للرياضة والرياضيين وهو ما يجعل الاسرة الرياضية تتطلع الى غد أفضل بروح الاصرار والعزيمة للنهوض بالحركة الرياضية وتحقيق انجازات تسجل باسم الكويت سواء في المحافل القارية أو العالمية في ظل التوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده».

وتوجه العنزي بالدعاء الى المولى عز وجل أن يعين سمو ولي العهد على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة التقدم والرقي والرخاء لتظل الكويت واحة أمن وأمان. وقال العنزي: «سموه من الشخصيات التي عاصرت العديد من حكماء البلاد وتاريخه مشهود له بالانجازات، نتمنى لسموه التوفيق والسداد في خطاه، وأن يعينه الله عز وجل على حمل هذه الأمانة ليتابع عطاءه السخي في خدمة الكويت وشعبها في المجالات كافة، لاسيما الرياضة منها من أجل مواصلة الارتقاء بها الى مراتب أعلى».

بدوره قال المدرب الوطني وليد نصار إن هذه المناسبة عزيزة على الشعب أجمع نظرا لأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يعد من الشخصيات التي يعول عليها الشعب في قيادة البلاد الى مزيد من النمو والتقدم في طريق الرفاه والانجاز، اذ يتصف سموه بالحكمة والحزم وسعة الرؤية وهي الصفات التي تتمناها كل الشعوب في قيادتها. وقال: «كلنا أمل في أن تشهد البلاد في عهد سموه الانجازات التي ستنقلها الى مرحلة جديدة من التطور على الأصعدة كافة».

بدوره، هنأ رئيس اتحاد الكرة الطائرة، د.عبدالهادي الشبيب، سمو الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة مرور عام على توليه مهام ولاية العهد.

وأشاد الشباب بالمسيرة الحافلة لسمو ولي العهد، منذ أن كان في وزارة الداخلية، ومن ثم نائبا للحرس الوطني، فضلا عن مشواره المليء بالانجازات، مشددا على أن دعم سموه للرياضة يعتبر وسام شرف على صدر الرياضيين، الذين يتطلعون بكل ثقة وأمل وتفاؤل الى مواصلة تقديم الدعم لهم، ما يشكل سندا مهما للاسرة الرياضية الطامحة الى مزيد من الانجازات والتفوق».

من جهته، هنأ أمين سر اتحاد كرة السلة، عبدالرحمن الخباز، سمو ولي العهد بهذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوب الرياضيين كافة.

وتضرع الخباز الى الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يسدد الله خطاه ليكون عضدا لسمو أمير البلاد في مواصلة واستكمال مسيرة النهضة، مشددا على أن الرياضيين يعاهدون القيادة السياسية على مواصلة العطاء من أجل رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية كافة، وتحقيق مزيد من الانجازات.

من طرفه قدم المدرب الوطني أحمد عبدالكريم أسمى آيات التهنئة الى سمو ولي العهد على مرور سنة منذ توليه ولاية العهد أظهر خلالها حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة في قيادة البلاد الى جانب قائد المسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الى درجات أعلى من النمو والرفعة ما يساهم في تطوير مستوى الرفاه لجميع المواطنين وللشعب الكويت أجمع.

وقال عبدالكريم ان هذه المناسبة العطرة وما تحمله للرياضيين وجميع أبناء الكويت من خير وبركة تجعلنا نتطلع الى غد أفضل ويحدونا الأمل نحو المستقبل بروح الاصرار والعزيمة، للنهوض بالحركة الرياضية، وتحقيق انجازات تسجل باسم الكويت سواء في المحافل القارية أو العالمية، وتوجه عبدالكريم بالدعاء الى المولى عز وجل أن يعين سموه على مواصلة حمل الأمانة، ومواصلة مسيرة التقدم والرقي والرخاء لتظل الكويت واحة أمن وأمان.

وبدوره وجه أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني التهنئة لسمو ولي العهد بهذه المناسبة الكريمة باسم أسرة كرة اليد كافة. وقال: «بوجود سمو الأمير وعضيده وسنده سمو ولي العهد فإن الكويت الحبيبة ستكون بالف خير نظرا لقدرتهما التي لا تخطئها عين في قيادة البلاد بكل حكمة ومقدرة وسعة صدر وهو ما يمنح الشعب الكويتي الثقة والامان في مستقبل زاهر على جميع الاصعدة لا سيما في القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية وهو ما يتطلب مجهوداً أكبر من الأسرة الرياضية لتحقيق مزيد من الانجازات التي تفخر بها بلادنا الحبيبة.

