فنانون وإعلاميون يهنئون سمو ولي العهد: «سند وعون لسمو الأمير»

وطن النهار

تقدم العديد من الفنانين والملحنين والاعلاميين بالتهنئة إلى مقام سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الاولى لتسلم سموه ولاية العهد وقد اختلطت مشاعرهم بالفخر والمحبة و التقدير لما يكنون له من فائق التقدير متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهام سموه.

و البداية كانت مع عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي الذي قال: يُشرف أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، أن يرفعوا باسم جميع الأساتذة والطالبات والطلاب، إلى مقام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، ومقام سمو ولي العهد حفظه الله، والشعب الكويتي الكريم أسمى التهاني والتبريكات، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لتولي سمو ولي الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد الميمون لسمو الأمير، في وطننا الغالي الكويت.

واضاف ايضا: إنها لمناسبة غالية على وطننا الغالي الكويت أن نعبر لمقام سموك الأمير الكريم عن صادق اعتزازنا بتولي سمو ولي العهد ولاية عهد سمو الأمير وإننا جميعاً في المعهد العالي للفنون المسرحية على العهد وعلى الوفاء والولاء لكويتنا العزيزة وحكامها الأكارم، ملتفون حول قيادتنا الحكيمة، كما هو العهد بشعبنا الوفي، الذي شهد له تاريخ الوطن على مدار السنين.

اما المايسترو د. سليمان الديكان فقال: نرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى من العطاء داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والشعب الوفي الذي يقدر جهود سموكم لترسيخ دولة القانون والمؤسسات .

اما الفنان القدير داود حسين فقال: ابارك لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد مرور تلك الذكرى العزيزة علينا خاصة، نحن محظوظون بوجود قامات كبيرة وشيوخ يخافون الله في هذا البلد ويتمنون له الافضل لتكون في مصاف الدول المتقدمة وعسى الله يحفظهم فالكويت محفوظة بأمر الله وبقيادتها الواعية الحكيمة، وكلنا أمل باستمرار مسيرة البناء والعطاء التي سار عليها شيوخنا الكبار الراحلون من آل الصباح الكرام، وحافظوا على الكويت وشعبها طوال تاريخهم الميمون والزاهر. كما كانت هناك مشاركة للفنان د. طارق العلي الذي قال: سمو الشيخ مشعل نال ثقة سمو الامير بولاية العهد وهو خير ثقة وأحسن اختيار لسموه ونهنئ ولي العهد، الذي يعتبر وجوده سنداً وعوناً لسمو الامير واليوم الكثير من الملفات بدأت تتحرك سواء في الاصلاح والقضاء على الفساد والكويت بها اسرة كريمة وشعب كريم نسال الله ان ينعم علينا بالامن والامان والرخاء ونتمى له التوفيق لتكون الكويت في الريادة دائما على مختلف الاصعدة.

كما شارك د. خليفة الهاجري قائلا: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي اعضاء رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- مقاليد ولاية العهد التي رسخت التلاحم الأخوي لدى القيادة السياسية المتمثلة في شخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وإننا نتطلع بكل اعتزاز الى الاهتمام الفريد الذي أولاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لقطاع الثقافة والفنون في الدولة عبر توجيهاته الحكيمة في تطوير و تنظيم العمل الثقافي في الدولة. والتي قابلها سعادة عارمة من قبل العاملين في قطاعات الثقافة والفنون لا سيما الفنون المسرحية ونغتنم هذه الفرصة الغالية بمناسبة تولي سموه ولاية العهد لدولة الكويت الغالية داعين الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه في كل ما يحقق مزيدًا من التطور والازدهار لدولة الكويت وشعبها ، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وشاركت ايضا الفنانة سلمى التي قالت : أهنئ ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بالذكرى الاولى لتولي منصب ولي العهد راجية من الله عز وجل ان يديم عليه الصحة والعافيه وعلى بلدنا الغالي الكويت الامن والامان. اما الاعلامية ورود حيات فقالت: نبارك لسمو الشيخ مشعل ولي العهد عضيد صاحب السمو أميرنا حفظه الله ورعاه، وهو قادر على تحمل مسؤولياته،فهو من خيرة الناس، وتولى العديد من المناصب، فأثبت كفاءة عالية، فهو قيادة لها وزنها وقيمتها، وخدم الكويت ولا يزال في كثير من المواقع.

وشاركت الفنانة منى شداد قالت: أود ان اعبر عن بالغ سعادتي بذكرى تولّي الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد، واقدم التهاني والتبريكات لسموه، واتمنى له التوفيق والسداد للعمل مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، على رفعة الوطن وازدهاره، وكلنا ثقة فيهم في قيادة سفينة الكويت الى بر الأمان وهكذا سار شيوخنا الكرام من آل الصباح، الذين ارتقوا بالكويت وجعلوها دولة كبيرة بعطائها الزاخر، رغم صغر حجمها، حتى أصبحت من الدول مسموعة الكلمة في المحافل الدولية.

واضافت ايضا: سمو الشيخ مشعل الأحمد من جيل الكبار وله الرأى السديد في المواقف الصعبة، واتمنى له التوفيق والنجاح في ولاية العهد «وعسى الله يحفظه ويخليه ذخر للكويت واهلها». اما الفنانة ميس كمر فقالت: كل الحب والاحترام لسمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح وفقكم الله بمهامكم وندعو الله عز وجل ان يحفظكم ويديمكم لنا وللكويت الحبيبة، متمنين لكم الصحة والعافيه ومستقبلاً جميلاً بإذن الله.

