وطن النهار

تحل الذكرى الأولى على تولي ولي العهد الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ولاية العهد في البلاد فقد عُرف عن سموه الحزم وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير دون تمييز وعدم التفرقة بين مواطن ومقيم، فالحكمة شعاره والحزم منهجه وتطبيق القانون سلاحه والعمل على التطوير هي رسالته التي يؤمن بها.

إن الكلمات تعجز عن ذكر ما حققه سموه طوال خدمته في مختلف القطاعات التي كان يقودها، وما قدمه من مساهمات ونجاحات وخبرات أسهمت بشكل كبير في تسخير كل الإمكانات وإزالة جميع العقبات في سبيل حفظ الوطن، فما شهدناه من تطوير للقدرات الأمنية والعسكرية والدفاعية في سبيل حماية أرض وسماء كويتنا الحبيبة.

كان دوما يعمل بجهد لا يقف عند حد معين فهو حامي الكويت ورجل الأمن الذي يسهر على أمنها فاستحق بفضل خبراته الطويلة وجهوده العظيمة الكثير من الألقاب بفضل عمله الدائم في خدمة وطنه.

قائد أمني ساهم في بناء أجهزة أمنية حقق فيها إسهامات بارزة منذ توليته عليها في وزارة الداخلية ما منحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلادنا وأمن نعيشه اليوم.

يشهد له تحقيقه إنجازات في الحرس الوطني فلا يخفى على أحد دوره الكبير في قيادة التطوير والإصلاح ومن قدراته وخبراته ونجاحه في تطوير معسكراتها ومرافقها الحيوية لها بكل الأسلحة المتطورة ورفع قدرات رجالها بالتدريبات العسكرية والمتطورة ورفع كفائتها وجهوزيتها على المستوى الأمني والعسكري وجعلها شريكا في دعم ومساندة كل القطاعات العسكرية الأخرى لحفظ وطننا الغالي.

ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثبت أنه قائد كبير للإصلاح وأنه يمتلك تاريخاً حافلاً من النجاحات ورصيداً هائلاً من الخبرات الأمنية والعسكرية حيث ساهمت تلك الخبرات الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الدولة والنهوض بها وحفظ الوطن.

سموه حريص على تسخير كل جهد وعمل في خدمة وطننا مؤكدا أن الكويت ستواصل تحت قيادة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مسيرتها الدائمة كدولة تؤمن بالدستور ومؤكدا أنها ذات نهج ديموقراطي، ومشددا دوما على حرصه على ازدهار الكويت وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور ومؤمنا بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية وحريصا على أن تكون الكويت موطنا للإنسانية.

المهندس جسار مناور الجسار