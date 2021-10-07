سمو الأمير: نعتز بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية معربا بهذا الصدد عن اعتزازه بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في هذه الملحمة المجيدة بصورة جسدت جليا الروابط التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت ومصر متمنيا سموه للرئيس المصري دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار. وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان أمس سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

