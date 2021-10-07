الغانم: «كشفي البرلمانيين العرب» كيان لغرس الفضائل

وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يعد كيانا مهما في غرس الفضائل الحميدة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والشريعة السمحاء في نفوس الشباب في ظل التحديات التي يواجهها الوطن العربي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي خلال احتفالية الأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المقامة في دولة الكويت لتكريمه بمناسبة منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد أن لهذا الكيان العديد من المخرجات من قادة الدول العربية ومنهم أمراء دولة الكويت السابقين.

وبين أنه منذ تولي دولة الكويت رئاسة الاتحاد ازداد عدد الأعضاء من ستة الى 16 عضوا متطلعا الى انضمام كل الدول العربية لعضوية الاتحاد.

وتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد قائلا «شرف لي ولدولة الكويت وأشكر كل من تحمل مشقة وعناء السفر من مختلف الدول العربية وحضر الى دولة الكويت للمشاركة في هذه الاحتفالية».

وأعرب عن تمنياته لرئيس وأعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بكل التوفيق سائلا المولى -عزوجل- أن تنعم كل الدول والشعوب العربية بالاستقرار والأمان وبقائهم متحدين ومتعاضدين في وجه كل التحديات والأخطار التي تواجههم.

نقلة نوعية

من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة حمد الرحومي في كلمة له خلال الاحتفالية أن تزكية رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب «خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الحركة الكشفية في الدول العربية».

وقال الرحومي الذي ألقى كلمة النواب: إن الغانم يعد قامة برلمانية عربية شامخة ساهمت بشكل كبير في دعم الحركة الكشفية وقضايا الشباب في الوطن العربي ودعم قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية.

بدوره وصف وزير الشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب الذي ألقى كلمة رؤساء الجمعيات الكشفية العرب خلال الاحتفالية الغانم بـ«الفارس العربي الأصيل الذي حمل هموم العرب ولعب دورا كبيرا في مواجهة جميع المآسي التي لحقت بالأشقاء في الدول العربية».

وأضاف الرجوب أن الغانم كانت له بصمة مميزة في الوقوف بوجه المؤامرات التي حيكت ضد الأشقاء في لبنان والعراق واليمن وسورية وليبيا وقضية العرب والمسلمين الأولى - فلسطين -.

وأكد أن «مواقف الغانم الأخوية المشرفة ستبقى محفورة في ذاكرة فلسطين وشعبها وسيكتب التاريخ بماء من الذهب دورا فاعلا دأب الغانم ومازال يؤديه على أكمل وجه في المحافل والهيئات العربية والدولية دفاعا عن فلسطين وشعبها وقضيتها».

من جانبه تقدم رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي في كلمة له خلال الحفل بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الاتحاد على تزكية الغانم رئيسا فخريا للاتحاد «وهو أهل لها».

وأعرب الطريجي عن التفاؤل بقدرة الغانم على زيادة واكتمال عدد الأعضاء من جميع الدول العربية في الاتحاد عبر علاقاته الطيبة مع الدول العربية وذلك لتحقيق المزيد من الانجازات.

وتمت تزكية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع الـ13 للجمعية العمومية للاتحاد الذي أقيم في الفترة من 4 الى 8 سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية.

