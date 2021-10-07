وزير الدفاع هنَّأ نظيره المصري

وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر برقية تهنئة الى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ حمد الجابر عبر في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لمصر بهذه المناسبة الغالية التي سطر فيها الجيش العربي المصري بمساندة أشقائه من جيوش الدول العربية أروع صور البطولة والتضحية والفداء، دفاعا عن الكرامة والأرض العربية. ودعا المولى عز وجل «أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل شر ومكروه وأن يديم عليها وعلى الأمتين العربية والاسلامية نعم الأمن والأمان والعزة والرفعة». واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر في مكتبة بمقر الوزارة أمس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد ستيفان موبس، يرافقه نائب السفير ورئيس القسم الاقتصادي فرنك نويمان. كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد ألينا رومانوسكي. واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سفير مملكة أسبانيا لدى البلاد ميغيل خوسي مورو أغيلار. حضر الاستقبالات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

