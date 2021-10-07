تشغيل «كهرباء المطلاع» 2023

وطن النهار

كشف الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء م. مطلق العتيبي عن تشغيل اولى محطات التحويل الرئيسية في مطار الكويت الدولي والتي تغذي مطار «T2» قبيل نهاية شهر اكتوبر الجاري، وبعد تشغيلها باسبوعين سنقوم بتشغيل المحطة الثانية الخاصة كذلك بتشغيل المطار.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي، اننا وبتشغيل هاتين المحطتين نكون قد حققنا ما التزمنا به مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني بتزويد مطار الكويت الدولي «T2» بالطاقة الكهربائية.

وأشار إلى ان هناك عدة مشاريع مهمة تنفذها وزارة الكهرباء والماء حاليا لتزويد المشاريع المختلفة بالطاقة الكهربائية مثل مشروع ميناء بوبيان الذي بدأت الوزارة في بناء محطته الرئيسية وخطوطه الهوائيه، لتشغيل ميناء مبارك الكبير.

وتابع، عندنا مدينة المطلاع السكنية سنقوم في الربع الأول من عام 2023 بتشغيل المحطات الرئيسية في منطقة المطلاع السكنية، لافتا إلى ان عقود الصيانة في شبكات النقل الكهربائية منذ توقيعها لم تتوقف، ففي الصيف نخرج للمناطق النائية لصيانة المحطات الرئيسة مثل المناطق النفطية وغيرها، وفي الشتاء ندخل في المناطق السكنية ونزيد عدد المجاميع لصيانة اكبر عدد ممكن من تلك المحطات لضمان استمرار وصول الطاقة الكهربائية للجميع بالشكل الصحيح.

وأشار إلى انه تم تشكيل فرق من الشباب لعمل كشف اولي على هذه المحطات للتأكد من سلامتها، وفي حالة وجود خرير لزيوت أو غاز يتم علاجها بالشكل اللازم لحين القيام بأعمال الصيانة اللازمة، مبينا ان هناك 10 عقود صيانة، وكل عقد يعمل به مجموعتان متوقعا ان تتعدى اعمال الصيانة لأكثر من 70 محطة رئيسية خلال هذه الفترة.

