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وطن النهار

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العلي حث الضباط بالمحافظة على هيبة المؤسسة الأمنية


دعا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ابناءه الخريجين الضباط الجدد من الدفعة 46 بأن يكونوا مثالا يحتذى به وانعكاسا حقيقيا لصورة رجل الأمن المثالي والتعامل الراقي مع الجميع والحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية.
جاء ذلك في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة عقب تخريج كوكبة جديدة من الطلبة الضباط المكونة من 26 ضابطا وادائهم القسم.
وشدد العلي على الالتزام بالقسم وأن يضعوا امن وطنهم امانة في اعناقهم وأن يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل اداء واجبهم وخدمة الوطن والمواطنين.
وقال البيان ان مدير كلية الشرطة بالوكالة العقيد فيصل حجي تلا قرار التعيين والقسم بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ووكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب بالانابة اللواء ناصر بورسلي.


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