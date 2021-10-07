المطيري: دور «كونا» كبير في دعم الصحافة والإعلام محلياً

وطن النهار

أكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري امس الأربعاء على دور «كونا» التاريخي والريادي في دعم الصحافة والاعلام الكويتي والدفاع عن قضايا الكويت العادلة وابرازها اقليميا ودوليا.

وقال الوزير المطيري لـ«كونا» بمناسبة ذكرى مرور 45 عاماً على تأسيس الوكالة ان «كونا» اثبتت خلال العقود الماضية دورها الكبير في دعم الصحافة والاعلام الكويتي محليا في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد.

وأعرب عن اعتزازه بدور «كونا» التاريخي والريادي في الدفاع عن القضايا ورسم صورة مشرقة عن الاعلام والثقافة الكويتية امام العالم.

