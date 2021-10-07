فيصل النواف: المحافظون عيون «الداخلية» لبسط مظلة الأمن

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ضرورة ايجاد رؤية ترسخ وتنسق آلية العمل بين الوزارة ومحافظات البلاد الست لايجاد حلول عملية للصعوبات التي تعيق عمل الأجهزة بالمحافظات.

وقال النواف في بيان صحافي عقب لقائه بمحافظي البلاد الستة ان المحافظين هم عيون الوزارة الثانية لبسط مظلة الأمن والأمان والتعاون لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة في البلاد.

وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظون لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذهم للسياسات العامة للدولة وتطبيق القانون والأنظمة الادارية بما يكفل الصالح العام.

وذكر البيان انه تم خلال اللقاء الذي جمع النواف بالمحافظين استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والمحافظات وسبل تعزيزها بما يخدم الملفات الأمنية والاجتماعية.

وأضاف ان النواف استمع إلى المحافظين وتعرف على المشاكل التي تواجههم مؤكدا ضرورة سرعة وضع الحلول العملية لها في اطار القانون.

