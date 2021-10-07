ميزانية «التربية».. تعرقل «الممتازة»

وطن النهار

بينما أعلنت مصادر تربوية مطّلعة تحويل كشوفات أسماء مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة لمنتسبي وزارة التربية إلى البنك المركزي، أكدت ان حساب الوزارة «صفر» للسيولة المالية. وقالت المصادر لـ«النهار» إن الحرج الذي وقعت في دائرته «التربية» دفع بوزيرها د. علي المضف إلى مخاطبة وزير المالية لاحتواء الموقف وتوفير السيولة المالية اللازمة لتغطية مبالغ المكافأة وصرفها لمستحقيها.

إلى هنا، شرعت وزارة المالية بمخاطبة الجهات الحكومية، مطالبة بتخفيض ميزانياتها السنوية، تناغماً مع قرار مجلس الوزراء الرامي إلى تقنين الميزانيات بواقع 10% للعام المالي 2021/2022. وأنبأت مصادر تربوية «النهار» أن إجمالي المطلوب تخفيضه من وزارة التربية 200 مليون دينار من أصل ميزانيتها (ملياري دينار)، لافتة إلى أن الوزارة ستكون في مأزق أمام ما ستواجهه من مشكلات في مختلف قطاعاتها. وأفادت المصادر بأن التخفيض سيطول إدارتي التوريدات والمخازن والخدمات العامة بنسبة 50%، الأمر الذي سيفرز مشكلات جمة ستؤثر بدورها في الميدان التربوي برمته، لاسيما ان إدارة الخدمات العامة على موعد مع قرب ترسية بعض المناقصات المتضمنة عقوداً لخدمات «التربية» المختلفة.

